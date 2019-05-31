Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak
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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:59 Kaynak: AA
Spor
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