Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 6 Haziran'da yapılacak
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:59 Kaynak: AA
Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı
'nın son günü olan 6 Haziran
Perşembe günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
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