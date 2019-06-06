Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
1 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
'nde Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
, Genel Sekreter
Sevil Zeynep Becan, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-lacivertli kulübün amatör branş sporcuları katıldı.
Törende sarı-lacivertli kulübün Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan, yaptığı açıklamada camianın Ramazan Bayramı'nı kutladı. - İSTANBUL
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