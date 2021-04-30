Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39'uncu haftasında pazartesi günü evinde BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.