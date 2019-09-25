Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de beklenen karar! Hasan Ali Kaldırım...
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Fenerbahçe'de beklenen karar! Hasan Ali Kaldırım...

22 dakika önce

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Fenerbahçe'de beklenen karar! Hasan Ali Kaldırım..., System.String[]

Yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, yavaş yavaş form tutmaya başladı. Ersun Yanal, ciddi bir sakatlık yaşayan öğrencisini hemen yüklenmek istemiyor. Milli sol bek, idmanların ilk bölümünde takımla çalışıp, daha sonra hazırlanan özel programı uyguluyor.


Hasan Ali'nin derbide kadroya girmesi zor görünse de son karar cuma günü verilecek. İsla ve Moses'ın ise Galatasaray karşısında kadroda olmaları bekleniyor.


Sarı lacivertli ekip yaz transfer döneminde Kolarov'u çok istemiş fakat renklerine bağlayamamıştı;

Hasan Ali Kaldırım, Ersun Yanal, Hasan Ali, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:40 
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