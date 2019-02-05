Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Benzia, Tff Listesine Dahil Edilmedi

Fenerbahçe'de Benzia, Tff Listesine Dahil Edilmedi

7 dakika önce

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in kalan haftaları için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verdiği listede futbolcu Yassine Benzia bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Benzia, Tff Listesine Dahil Edilmedi, System.String[]
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in kalan haftaları için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) verdiği listede futbolcu Yassine Benzia bulunmuyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin geri kalan haftaları için TFF'ye 28 kişilik oyuncu listesi gönderildi.

Listede, sezon başı Fransa'nın Lille takımından kiralanan Cezayirli orta saha oyuncusu Benzia'ya yer verilmedi.

Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Benzia, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmaya da ilk 11'de başlamıştı. TFF'ye verilen liste doğrultusunda Benzia, sezonun kalan bölümünde lig maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakat futbolcular Tolga Ciğerci ve Erten Ersu da listeye dahil edilmedi. Carlos Kameni de sezonun ilk bölümünde olduğu gibi yine kadroya alınmadı.

Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ise TFF listesine bildirilmemesine rağmen genç oyuncu listesinde yer aldıkları için ligde görev alabilecek.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın TFF'ye bildirdiği 28 kişilik futbolcu listesi şöyle:

Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, İslam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:48 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Yassine Benzia, Spor
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