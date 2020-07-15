Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetimindeki antrenman öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile poz verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetimindeki antrenman öncesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile poz verdi.

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Antrenmanın ilk bölümünde salonda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, daha sonra sahada üçerli gruplar halinde dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Tahir Karapınar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:59 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor
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