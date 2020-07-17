Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma, kuvvet ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.