Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
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