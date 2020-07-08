Fenerbahçe'de bir ayrılık daha - Son Dakika

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Derrick Williams ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, erkek basketbol takımının ABD'li oyuncusu Derrick Williams ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Bu sezon Euroleague'de istediği sonuçları alamayan ve yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, Derrick Williams ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.


İspanyol ekibi Valencia, 29 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Fenerbahçe'de Başantrenör Zeljko Obradovic'in bir yıl takım çalıştırmama kararının ardından Gigi Datome, Milano ile anlaşma sağlamıştı. Egehan Arna ile de yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde takıma veda eden son isim Derrick Williams oldu. - İSTANBUL

Malcolm Thomas, basketbol, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha - Son Dakika Spor
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