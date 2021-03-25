Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! İşte Erol Bulut'un tersine rekorlar olan karnesi

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi resmen bitti. Sarı-lacivertliler de göreve sportif direktör Emre Belözoğlu getirildi. Sezon başında bomba transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de yıldız futbolcular İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i kadrosuna katmıştı. Elindeki derin kadroyu bir türlü kullanmayı başaramayan ve her maça ayrı bir 11'le çıkan genç çalıştırıcı kendi sonunu getirmiş oldu.

EROL BULUT'UN KARNESİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi. Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

KADIKÖY'DE KAZANAMADI

Fenerbahçe iç sahada 6 kez mağlup olurken lig tarihinde bir ilke imza attı. Erol Bulut'un öğrencileri, 62 yıllık Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 iç saha maçında yenilgi aldı.

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan evinde 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Beşiktaş sahasında 4-3 kaybedip deplasmanda 1-1 berabere kaldı.