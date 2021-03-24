Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki değişimlerle hangi mesajları verdi? Kritik Kürt oyları hamlesi

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın arasına kara kedi girdi

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Şenol Can oldu

Dünya Kupası yolunda A Milliler, Hollanda'yla karşılaşıyor! Canlı anlatım

Emekli hakimi 550 bin lira dolandırıp iki kızına tecavüz eden sahte uzmana 66 yıl hapis istemi

G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim

Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu

İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti