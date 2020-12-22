Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçları pozitif

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun ve bir idari personelinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
Kaynak: DHA
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