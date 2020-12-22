Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." denildi.
Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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