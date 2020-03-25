Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgusu çıktı - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'de bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgusu çıktı
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol
A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu
Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Spor camiasından Fenebahçe'ye geçmiş olsun mesajları Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım