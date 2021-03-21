Fenerbahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, maçın ardından yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Derbinin 21 kişilik maç kadrosunda bulunmayan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

21 KİŞİLİK MAÇ KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu için yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."