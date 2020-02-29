Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal'ın yerine... - Son Dakika
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Fenerbahçe'de bir ilk! Ersun Yanal'ın yerine...

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbaçe' nin bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta bir ilk yaşanacak.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbaçe' nin bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta bir ilk yaşanacak. Geçen hafta Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal ile sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verilen ve cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan yardımcı antrenör Volkan Kazak sahaya çıkamayacak. Yanal-Kazak ikilisinin yokluğunda takımın başında Recep Karatepe olacak.


Karatepe'nin sahadaki yardımcısı Kağıtçıoğlu


1977 Ankara doğumlu olan UEFA Pro Lisans sahibi Recep Karatepe, amatör olarak futbol oynadı. 2012'den bu yana Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan Karatepe, tecrübeli hoca ile birlikte Eskişehirspor, Fenerbahçe ve iki dönem Trabzonspor'da çalıştı. Son olarak yine Fenerbahçe'ye gelen Karatepe, kariyerinde ilk kez A takım sorumlusu olarak sahaya çıkacak. Maçta Karatepe'nin yanı sıra antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu kulübede yer alacak.


Antalyaspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Karatepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22 
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