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Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor

18.06.2021 21:34

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son sürat devam ederken Hırvat teknik adam Zlatko Dalic ismi ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertli birçok taraftar Hırvat teknik adamla anlaşılamaması durumunda Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesini istiyor. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla Ersun Yanal ismini sosyal medyada çok konuşulanlar arasında zirveye çıkardı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için en iddialı aday Zlatko Dalic. Sarı-lacivertlilerin hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaştığı iddia edilirken taraftarlardan sürpriz bir hamle geldi.

"KİMSE GELMEK İSTEMİYOR"

Sarı lacivertli taraftarlar ise başkan Ali Koç'un bugün basına yansıyan "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz." ifadeleri sonrası Türk teknik adamlara yoğunlaşılması yönünde görüş bildiriyor. Sosyal medyada Ersun Yanal etiketi gündemin bir numaralı maddesi olurken deneyimli teknik adama karşı çıkan taraftarlar da oldu. Bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu isminin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor - Son Dakika Spor


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