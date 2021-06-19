Fenerbahçe'de birçok taraftar yeniden Ersun Yanal'ı istiyor
19.06.2021 09:56
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik adam arayışları devam ederken, son günlerde öne çıkan isim Hırvat teknik adam Zlatko Dalic olmuştu. Hırvat teknik adam anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise sarı-lacivertli pek çok taraftarın takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istediği belirtildi. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Ersun Yanal'ı en çok konuşulanlar listesinde zirveye çıkardı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için en iddialı aday Zlatko Dalic. Sarı-lacivertlilerin hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaştığı iddia edilirken taraftarlardan sürpriz bir hamle geldi.
"KİMSE GELMEK İSTEMİYOR"
Sarı lacivertli taraftarlar ise başkan Ali Koç'un bugün basına yansıyan "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye'de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz." ifadeleri sonrası Türk teknik adamlara yoğunlaşılması yönünde görüş bildiriyor. Sosyal medyada Ersun Yanal etiketi gündemin bir numaralı maddesi olurken deneyimli teknik adama karşı çıkan taraftarlar da oldu. Bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu isminin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.
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