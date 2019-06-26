Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen ile yollar ayrıldı
1 saat önce
Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz."
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