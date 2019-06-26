Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen kariyerini sonlandırdı (YENİDEN)
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Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen kariyerini sonlandırdı (YENİDEN)

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.

Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı Demirmen kariyerini sonlandırdı (YENİDEN), System.String[]

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Takımımızın formasını 13 yıl boyunca gururla taşıyan, sadece parkedeki başarılarıyla değil duruşuyla da Fenerbahçeliliği en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen basketbol kariyerini sonlandırdı. Çubuklu formamız altında sayısız başarı yaşayan, rekorları gururla tarihimize kazıyan, her şeyden önemlisi Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptanımıza, kulübümüze bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için en derin teşekkürlerimizi iletiyoruz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
basketbol, kadın, birsel vardarlı, fenerbahçe, Spor
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