Fenerbahçe'de Bruno Petkovic sesleri! Bjelica istedi...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığından sonra görüşülmeye başlanan ve en ciddi aday olarak lanse edilen Nenad Bjelica'ya 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti.



48 yaşındaki çalıştırıcı daha Türkiye'ye adım atmadan eski takımı Dinamo Zagreb'den ilk transferini talep etti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic ile yakından ilgileniyor.



Haberde Petkovic için "Nenad Bjelica'nın ilk tercihi" yorumu yapıldı.









MURİQİ'İ ANDIRIYOR



Pivot santrfor olarak oynayan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 48 yaşındaki teknik adamın devreye girmesiyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun stili, 1.93'lük fiziğinden dolayı Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'i andırsa da asist özelliği ile de öne çıkıyor. Dinamo Zagreb'in 1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Bruno Petkovic'in, kulübüyle sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek...



PETKOVIC KIMDIR?



Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. Çizmede Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda oynadı. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de mücadele ediyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da 8 kez giydi, 5 gol attı.



AZERİLERDEN TEKLIF VAR!



F. Bahçe'nin teknik direktör adayı Bjelica kıymete bindi… Azerbaycan Futbol Federasyonu, sarı-lacivertliler ile görüştüğünü doğrulayan Hırvat hocaya teklif götürdü. 48 yaşındaki çalıştırıcıya yıllık 1.5 milyon Euro değerinde teklif yapıldı. F.Bahçe'nin teklifi ise 2022'ye kadar yıllık 2 milyon Euro… Bu arada Azeriler daha önce adı F.Bahçe ile anılan Abdullah Avcı'ya da talip olmuştu. (Sabah)