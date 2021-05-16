Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor

16.05.2021 09:37

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldığı öğrenildi. Açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor. Seçime girip girmeyeceği meçhul olan Başkan Ali Koç ve yönetiminin bu konudaki düşüncesi net olarak bilinmiyor.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, yönetimin önünü açmak için istifa kararı aldığı öğrenildi. Açıklamanın ise bugün yapılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli kulübün 1 numarası Ali Koç'un haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olma ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi. Koç, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için çalışmalara başladı. Başkan Koç, teknik direktör konusunda henüz bir karar vermedi

LÖW İDDİALARI CİDDİ

Başkan Ali Koç'un Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Jöachim Löw ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Başkan Koç, Alman çalıştırıcı ile yapılan görüşme sonrası son kararını verecek. Alternatifler arasında yeni sezona Emre Belözoğlu ile başlamak da var. Fenerbahçe yönetimi teknik direktör konusunu kısa süre içinde çözmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN KUPAYI ALMASI LAZIM

2021 - 2022 Sezonundan itibaren Avrupa'da kupa sayısı üçe çıkıyor ve bu yıl UEFA Konferans Ligi resmen başlıyor... 32 takımın mücadele edeceği ligde 4'er takımdan 8 grup olacak. İlk 2 son 16'ya kalacak. Türkiye'den ise ligi 4.bitiren Konferans Ligi'ne gidecek. Eğer Türkiye Kupası'nı Antalya kazanırsa Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacak. Elenirse Konferans Ligi'ne gidecek. Kupayı Beşiktaş kazanırsa ligi 5.bitiren Konferans Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de bugün Emre Belözoğlu'nun istifa etmesi bekleniyor - Son Dakika Spor


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