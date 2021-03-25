Fenerbahçe'de Bulut dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un görevine son verilirken Bulut, sarı-lacivertlilerin başında derbilerde galibiyet alamadı. Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, teknik heyetle birlikte ligde geride kalan haftalarda takımı maçlara hazırlayacak.

Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Bulut, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 34 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, özellikle iç sahada gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonunda 5 kez iç sahada kaybederken, bu sezon Bulut yönetiminde ise iç sahada 6 yenilgi alarak rekor kırmıştı.

Derbilerde kayıp

Erol Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak çıktığı 4 derbi maçında da galibiyet alamadı. Galatasaray ile deplasmanda 0-0, evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a sahasında 4-3 kaybedip, deplasmanda geçtiğimiz hafta 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin başında çıktığı Türkiye kupası maçlarında etkisiz kalan Erol Bulut, 5. turda Karacabey Belediyespor maçında kaleci Altay'a şans vermiş, Altay'ın bu maçta kırmızı kart görmesinin ardından tercihi sebebiyle eleştirilmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e elenen Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de ise iki ezeli rakibi Galatasaray ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.

Planlar plansız kaldı

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana birçok röportajda sistemi ve planları olduğunu belirten Teknik Direktör Erol Bulut, bu çalışmalarını sahaya yansıtamadı. Daha önce verdiği bir röportajda, "Oyun sistemi değişebiliyor. Biz de öyleyiz. Sezon başı önce baskı düşüncem vardı. Son haftalarda farklı formata geçtik ve sonuç aldık. Bazı maçlar topun arkasında olduk. Her maç bu şekilde oynamayacağız tabii. A-B-C planlarımız var her zaman" ifadelerini kullanan Bulut, geçtiğimiz haftalarda bu planları sahaya yansıtamadı.

Emre Belözoğlu dönemi

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sarı-lacivertli ekibin başında Sportif Direktör Emre Belözoğlu sahaya çıkacak. Belözoğlu, takımla beraber antrenmanlarda yer alıp, teknik heyetle beraber futbolcuları kalan maçlara hazırlayacak. - İSTANBUL