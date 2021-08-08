Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanda üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde durduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Burak Kapacak'ın takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Giresun'da Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika Spor