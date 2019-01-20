Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Bursaspor Hazırlıkları Tamamlandı

Fenerbahçe'de Bursaspor Hazırlıkları Tamamlandı

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Bursaspor Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. İdmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Hazırlıklar çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Bursaspor maçı hazırlıklarını bu antrenmanla tamamlayan Fenerbahçe, bugün Bursa'ya hareket edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:19 Kaynak: DHA

Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
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