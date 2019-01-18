Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları
50 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor
'a konuk olacak Fenerbahçe
, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın salonda egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi. Ziraat Türkiye Kupası
'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği idmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı takımıyla çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalardan sonra tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanda devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:56 Kaynak: AA
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak
Akhisarspor - Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
Fenerbahçe'nin İstediği Talisca, Çin'de Yıllık 11 Milyon Euro Kazanıyor