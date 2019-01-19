Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları

25 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pasın ardından ayak tenisiyle süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Bursaspor, Fenerbahçe, Spor
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