Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları
25 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Bursaspor
'a konuk olacak Fenerbahçe
, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda pasın ardından ayak tenisiyle süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:24 Kaynak: AA
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