Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Bursaspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Dün oynanan ve 1-0 yenildikleri Ümraniyespor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular da ilk etapta salonda egzersiz yaptı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, U21 takımı ile çift kale maç oynadı. Çeşitli hücum varyasyonlarının ardından da idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TARAFTARA UYARI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamayla, Bursaspor ile deplasmanda oynanacak müsabaka öncesinde İl Güvenlik Kurulu Kararı Gereği, taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolünün yapılacağı ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarlarının stada alınmayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor
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