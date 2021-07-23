Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı

Kanarya'da yapılacak yeni transferler öncesi kadro içindeki yüksek sayı eritiliyor. Çalışmalara 39 kişiyle başlayan Vitor Pereira, bu sayıyı 25'e çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'den bu sabah Sadık, Oğuz Kaan, Ademi ve Thiam'ın kadro dışı kaldığı açıklanmıştı.

BARIŞ VE MURAT BEĞENİLMEDİ

Bu isimlerin dışında Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Diego Perotti ve Murat Sağlam da kadro dışı kaldı. Perotti sakatlığı sebebiyle zaten Fenerbahçe'den ayrılacaktı. Ali Koç'un ilk döneminde büyük beklentilerle transfer edilen Barış Alıcı ve Murat Sağlam, Pereira'nın gözüne giremedi ve satış listesine koyuldu.

YENİ GÖZDE ARDA GÜLER

Vitor Pereira, 16 yaşındaki Arda Güler'i de A Takım'a aldı. Genç futbolcunun yeteneğinden bir hayli etkilenen Portekizli hoca, Mesut Özil'den Arda ile ilgilenmesini istedi.