Kanarya'da yapılacak yeni transferler öncesi kadro içindeki yüksek sayı eritiliyor. Çalışmalara 39 kişiyle başlayan Vitor Pereira, bu sayıyı 25'e çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'den bu sabah Sadık, Oğuz Kaan, Ademi ve Thiam'ın kadro dışı kaldığı açıklanmıştı.
Bu isimlerin dışında Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Diego Perotti ve Murat Sağlam da kadro dışı kaldı. Perotti sakatlığı sebebiyle zaten Fenerbahçe'den ayrılacaktı. Ali Koç'un ilk döneminde büyük beklentilerle transfer edilen Barış Alıcı ve Murat Sağlam, Pereira'nın gözüne giremedi ve satış listesine koyuldu.
Vitor Pereira, 16 yaşındaki Arda Güler'i de A Takım'a aldı. Genç futbolcunun yeteneğinden bir hayli etkilenen Portekizli hoca, Mesut Özil'den Arda ile ilgilenmesini istedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de büyük değişiklik! 9 futbolcu kadro dışı kaldı - Son Dakika Spor