Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş - Son Dakika

Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş

23.02.2021 11:23
Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş, System.String[]

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçta Ülker Stadyumu'nun bozuk zemini yoğun eleştiri almıştı. Zeminin bozulmasına akıl almaz bir ihmal sebep oldu. Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzerinin örtülmediği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, Göztepe karşısında alınan 1-0'lık yenilgi kadar Ülker Stadı'nın zeminini görünce de büyük bir şok yaşadı. Erol Bulut, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Zeminin durumu, istediğimiz oyunu oynamamıza engel oldu" diyerek kendi stadıyla ilgili serzenişte bulundu. Buna tepki gösteren tek isim de Erol Bulut değildi.

"İŞİMİZ ÇOK ZOR"

Ali Koç, maçtan önce kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar'a plaket vermek için sahaya inmişti. Başkan Koç, bu sırada zeminin durumunu yakından gördü. Koç, yönetici arkadaşlarının yanına çıktığında, "Bu zeminde işimiz çok zor" dedi ve ilgili yetkilileri yanına çağırdı. Ali Koç, stat görevlilerine çıkışarak, "Bu zeminin hali ne! Yoğun kar yağacağı belliydi, hiç mi önlem alınmadı? Üstelik yağış sırasında burada maç oynanmadı. Saha nasıl bu hale gelebildi!" sözlerini sarf etti. İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı geçen hafta, Ülker Stadı'nın çimlerinin üzerinin brandayla örtülmediği ortaya çıktı.

"MİLLİ ARADA BAKIMA ALINACAK"

Karların erimesinin ardından saha çamur içinde kaldı. Bunu düzeltmek için zemine kum döküldüğü ancak bunun da çare olmadığı öğrenildi. Yetkililer, 4 Mart'taki Antalyaspor maçına kadar çimleri düzeltmeye çalışacak. Ancak asıl bakım, 14 Mart'taki Gençlerbirliği maçı sonrası başlayacak. Milli ara nedeniyle bir sonraki karşılaşmanın oynanacağı 4 Nisan'a kadar gerekli bakımlar yapılacak.

Zeminin bu hale gelmesinde, gerekli bakımların doğru şekilde yapılmamasının da etkili olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş - Son Dakika Spor


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