Fenerbahçe'de Caner Erkin şaşırttı!

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu.

Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak'ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti.

Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi.

SAKİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti. (Fanatik)