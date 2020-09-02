Fenerbahçe'de Caner Erkin şaşırttı!

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu.
Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak'ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti.
Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi.
SAKİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:17
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