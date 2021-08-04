Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın aldığı kararla Caner Erkin ve Sinan Gümüş çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.