Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başlayıp, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:27 Kaynak: DHA
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