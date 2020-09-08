Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş , takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa 'nın ise öğlen saatlerinde salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra, hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric ile Garry Rodrigues de katılmadı.

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