Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, diğer oyuncuların pas organizasyonu ve dar alanda maçlarla sürdürdüğü idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:55 Kaynak: AA

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