Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin hedefi, Napoli'nin sol beki Ghoulam
Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi West Ham United, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro önerecek NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

Son Dakika Haberleri
21:20 Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:16 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz?" - Son Dakika Spor
21:08 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
21:03 Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da - Son Dakika Spor
20:59 Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
16:58 NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:26:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]