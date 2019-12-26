Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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