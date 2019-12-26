Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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