Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:38 
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