Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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