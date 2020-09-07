Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Jose Sosa , teknik direktör Erol Bulut tarafından takıma alkışlatılarak antrenmana dahil edildi. Yıldız oyuncu, bireysel çalışmalar ile antrenman açığını kapatıp takımla çalışmalara başlayacak.Sakatlığı bulunan Nabil Dirar ise tedavi sürecini tamamlayarak takıma döndü.

Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.