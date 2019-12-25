Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...