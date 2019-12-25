Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı

6 saat önce

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı, System.String[]

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü.


Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Çaykur Rizespor, Ersun Yanal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:11 
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