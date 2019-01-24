Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı

Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı

1 saat önce

Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı.

Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı, System.String[]
Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı. Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:31 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Güncel
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