Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı
1 saat önce
Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı.
Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası
'nda oynanan Beşiktaş
maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı. Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı
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