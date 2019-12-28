Fenerbahçe'de Choupo Moting sesleri | Transfer Haberleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Choupo Moting sesleri | Transfer Haberleri

6 saat önce

Fenerbahçe'de Roma'nın stoperi Juan Jesus'un ardından ikinci bir transfer gerçeği daha ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Choupo Moting sesleri | Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'de Roma'nın stoperi Juan Jesus'un ardından ikinci bir transfer gerçeği daha ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, PSG'de istediği şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Choupo Moting ve kulübü ile temasa geçti.


Hem sol kanatta hem de santrforda oynayabilen Moting, çok yönlülüğü nedeniyle Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın en çok istediği oyuncu. Kamerunlu golcü Stoke City'den PSG'ye transfer olduğu dönemde de Fenerbahçe kendisiyle ilgilenmiş ancak dönemin yönetimi transfere sıcak bakmamıştı.


Bu sezonun sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyu devre arasında 3 yıllığına renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler bir taşla da iki kuş vuracak. Hem sol kanat hem de santrfor olarak oynayan Kamerunlu oyuncu, Yanal'ın iki problemine birden çözüm olacak. (Sabah)


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Ersun Yanal, Fenerbahçe, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:21 
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