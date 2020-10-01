Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı.
Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:55 - Kaynak: AA
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