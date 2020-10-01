Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse çalışmalara başladı

Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı 'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde ilk çalışmasını yaptı.

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