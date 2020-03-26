Fenerbahçe'de corona virüsü (koronavirüs) depremi!

Koronavirüsü (corona virüsü) spor dünyasını da etkisi altına aldı. İlk olarak Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda virüs tespit edildi. Ardından Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'da koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Boks Milli Takımı'ndan da benzer haberler geldi. Tüm kulüpler, teyakkuza geçti. Dün de Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanları test için Samandıra'nın yolunu tuttu. Tesislere gidenler otoparkta araçlarının içinde test için çağrılmayı bekledi. Herkes birer birer içeri alınarak sağlık yetkililerine örnek verdi.



Fenerbahçe'den üzen açıklama



15 dakikada sonuç alınan hızlı testlerin ardından Fenerbahçe'den beklenen açıklama, üzücü bir haberle geldi. Sarı-Lacivertliler, yapılan tetkiklerde bir oyuncu ile bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını duyurdu. Söz konusu oyuncu ile sağlık heyeti çalışanının, ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevk edildikleri açıklandı.



Bir test daha yapılacak



Hastaneye sevk edilen oyuncu ve sağlık ekibi personeline burada bir test daha yapılacak. Bu kez daha detaylı bir şekilde, uzun sürede sonuç veren test uygulanacak. Bunun nedeni, 15 dakikalık hızlı testlerde zaman zaman hatalı sonuçlar çıkabilmesi. Basketbol takımında buna benzer bir durum yaşanmıştı.



Basketbolda 6 kişi!



Sarı-Lacivertliler'de ilk olarak erkek basketbol takımı teste tabi tutulmuştu. 2 basketbolcu ile 4 personelde koronavirüs bulgusuna rastlanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, hiçbir oyuncuda hastanede yatmalarını gerektirecek klinik tablo söz konusu olmadığı, evde sosyal izolasyona çekildikleri vurgulandı. Bir idari çalışanın ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu kaydedildi. O kişinin idari menacer Cenk Renda olduğu açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı'na gönderilen testlerle ilgili sonuç gelince açıklama yapılacağı da duyurulmuştu.



Muriqi ile Serdar'ın testleri negatif



Fenerbahçe'de bir oyuncunun testi pozitif çıkmış, ismi açıklamamıştı. Stoper Serdar Aziz ile golcü Vedat Muriç'in testlerinin temiz çıktığını, iki ismin menaceri Haluk Canatar sosyal medyada açıkladı. (Fanatik)



