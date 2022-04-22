Fenerbahçe'de Crespo şoku! - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Crespo şoku!

22.04.2022 23:34
Fenerbahçe'de Crespo şoku!

Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miguel Crespo'nun sağ ayağında kırık olduğu açıklandı.

Çaykur Rizespor maçının 64. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Miguel Crespo'nun sağ ayağında kırık olduğu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ederken, oyuncusu Miguel Crespo'nun sakatlığıyla şok yaşadı. 25 yaşındaki saha oyuncusu 64. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı-lacivertli kulüpten, Crespo'nun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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