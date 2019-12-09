Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Sivasspor, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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