Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten itiraflar:

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Son üç resmi maçını kazanan F. Bahçe'de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Deniz Türüç, ilk yarının kendisi ve takım için yanlış dönemde bittiğini belirterek, "Tam hızımızı aldık, kupa dahil 3'te 3 yaptık ama devre oldu. Keşke devam etseydik" dedi.



26 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki golleri içinse "Takım iyi oldukça ben de iyi olmaya çalışıyorum. Tabii ki gol atınca mutlu oluyorum, seviniyorum ama daha önemli olan takım. Mesela keşke Sivas'ta gol atmasaydım da takım kazansaydı. Son 2-3 maçtır hatta kupa maçlarını da katarsak, gol ve asistlerle oynuyorum. Bu güven verici, mutlu edici" ifadelerini kullandı.



"POZİTİFİM"



Yedek kalsa bile küsmeden yola devam ettiğini ve hep mücadele ettiğini anımsatan milli futbolcu şöyle devam etti: "Pozitif bir insanım. Surat assan, kavga etsen hocayla eline ne geçecek ki? Öyle yapacağına idmanlarda kavga etmen gerekiyor, zorlaman gerekiyor. Yenildiğinde kavga etmen lazım."



