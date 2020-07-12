Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Sivasspor maçı sonrası özür açıklaması!

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Deniz Türüç, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ, ÖZÜR DİLERİZ



Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Türüç, "Taraftarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. İstediğimiz performansı ortaya koyamıyoruz. Arkaya atılan her top tehlike yaratıyor. Hayır, mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ama olmuyor. Gol atmanın anlamı yok, keşke kazansaydık da ben atmasaydım. Hepimiz üzgünüz. Özür dileriz" dedi.



BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYİZ



F. Bahçe'nin stoperi Falette ise "Bugün hatalar yaptık. Bir şekilde devam etmeliyiz. Evimizde kaybettik, Fenerbahçe için bu iyi bir duygu değil ama kafamızı kaldırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



